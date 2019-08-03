В США на пляже рухнула скала, есть жертвы [ Редактировать ]
В пятницу, 2 августа, в США на одном из пляжей юга Калифорнии погибли три человека и еще двое пострадали из-за обвала скалы. Об этом сообщил телеканал NBC.
По предварительным данным, инцидент произошел на популярном среди серферов пляже Grandview Beach, где в тот момент отдыхало много людей.
Одна женщина погибла на месте, двоих успели доставить в больницу, но их не смогли спасти. Один пострадавший госпитализирован в больницу, второй получил незначительные травмы.
Полиция закрыла доступ на пляж из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что под Днепром обвалилась крыша школы, а также на шахте под Павлоградом произошла трагедия.
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