Во вторник, 9 июля, городе Лисичанск Луганской области эвакуировали 61 человека из дома 1944 года застройки, в котором в стенах пошли трещины. Еще в 2012 году дом был признан аварийным. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"9 июля в 04:10 в г. Лисичанск по ул. Попова, 15 в трехэтажном одноподъездном жилом доме наблюдается обвал штукатурки, трещины стен (дом на 39 квартир, в 1944 году застройки. С 2012 года признан аварийным). Подразделениями ГСЧС проведена эвакуация жителей (61 человек из них 22 ребенка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Добавляется, что органами местной власти решается вопрос по отселению жителей дома.

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