На шахте в Днепропетровской области произошел пожар. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным происшествиям.

Известно, что шесть горняков с травмами госпитализированы.

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"10 июля в Марьиной Роще Петропавловского района на шахте им. Сташкова ЗАО ДТЭК Павлоградуголь в результате короткого замыкания силового кабеля произошло возгорание деревянных элементов крепления 536 северного бортового штрека на горизонте 350 м в результате чего 6 горняков с легкими травмами госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным происшествиям страны пояснили, что на момент пожара в шахте находилось 329 горняков, из них 28 на аварийном участке.

"Все подняты на поверхность", - сообщили спасатели.

Раньше сообщалось о том, что в Демократической Республике Конго в результате обвала в шахте погибли не менее 36 нелегальных шахтеров. А также во Львовской области на шахте погибли горняки.