Под Днепром обвалилась крыша школы [ Редактировать ]
В городе Каменское Днепропетровской области обвалился бетонный карниз крыши школы, разрушив навес и порог. Об этом сообщают местные СМИ.
Обломки отвалившегося карниза спасатели вывозили тремя грузовиками. В момент обрушения внутри школы работала уборщица. Женщина не пострадала.
Известно, что 4 года назад в школе провели капитальный ремонт крыши. Судя по обнажившимся после обвала конструкциям, ремонт был косметическим: вверху здания хорошо видны трухлявые балки и разрушенный бетон.
Об аварийном состоянии крыши руководство учебного заведения не знало. Поэтому проверок кровли даже перед началом учебного года никогда не проводили, хотя зданию уже около восьмидесяти лет.
Сейчас городские чиновники устанавливают подрядную организацию, выполнявшую ремонт крыши, подсчитывают сумму ущерба и собираются передавать дело в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что во Львове возле детсада рухнула конструкция.
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