В субботу, 3 августа, в США, в городе Эль-Пасо (штат Техас) в торговом центре Walmart произошла стрельба. Об этом пишет The Associated Press.

Известно, что в момент инцидента в помещении находились около 3 тысяч человек. В результате происшествия 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl

Предположительным стрелком оказался Патрик Крузиус, которому на этой неделе исполнилось 21, его уже задержали. Он предположительно использовал АК-47.

В полиции рассказали, что операция по задержанию длилась 21 минуту. "Звонок поступил в 10:39, полицейские прибыли туда в 10:45. Через шесть минут. И в 11:06 был задержан", - рассказал журналистам губернатор Техаса Грег Эббот.

Очевидцы говорят, что у него были сообщники. В частности, видели четырех мужчин, одетых в черное, которые одновременно хаотично открывали огонь. Однако, в полиции считают, что стрелок был один.

"Это ужасно! Этот инцидент будут тщательно расследовать как умышленное убийство и, в частности, на почве ненависти. Я не хочу опережать следствие, но точно могу сказать, что в Техасе такие преступления - не приемлемы", - подчеркнул Эббот.

На трагедию сразу отреагировал президент США Дональд Трамп. По его словам, то, что произошло, - "плохие новости" и "ужасно". Американский лидер отметил, что уже переговорил с губернатором и пообещал полную поддержку со стороны федерального правительства. Добавим, что люди в Эль-Пасо сейчас массово сдают кровь.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!