Европейская комиссия обязала популярный лоукостер Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Известно, что Ассоциация по туризму и экономическому развития аэропорта Монпелье (APFTE) заплатила деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair.

Так, выяснилось, что соглашение между APFTE и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, а также помешало аэропортам региона и противоречило нормам ЕС, регулирующим выделение государственной помощи.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Барселоны массово отменяют рейсы.