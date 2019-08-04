Ryanair обязали выплатить 8,5 миллиона евро субсидий [ Редактировать ]
Европейская комиссия обязала популярный лоукостер Ryanair вернуть Франции незаконно полученные 8,5 миллиона евро субсидий. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Известно, что Ассоциация по туризму и экономическому развития аэропорта Монпелье (APFTE) заплатила деньги в обмен на рекламу Монпелье и региона на сайте Ryanair.
Так, выяснилось, что соглашение между APFTE и Ryanair было нечестным по отношению к другим авиаперевозчикам, а также помешало аэропортам региона и противоречило нормам ЕС, регулирующим выделение государственной помощи.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Барселоны массово отменяют рейсы.
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