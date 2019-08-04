На Миколаївщині туристів заблокувало негодою [ Редактировать ]
Негода заблокувала туристів на Миколаївщині. Рясні дощі та поривчастий вітер почалися ще зночі. Через це шість автівок застрягли в багнюці. Люди їхали з відпочинку. Але дорогу розмило так, що вона стала непроїзною.
На допомогу прийшли рятувальники та місцевий фермер. Рятувальники трактором відбуксували машини на асфальт. Лише після цього майже два десятки відпочивальників змогли повернутися додому.
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