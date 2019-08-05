Популярная украинская певица Настя Каменских регулярно радует поклонников новыми фото. Так, на этот раз звезда вместе с муже и друзьями отправилась на отдых.

"Когда твой день начинается с солнца и моря", - подписала певица снимок на итальянском языке. На геолокации к фото обозначена Франция.

"Шикарная фигурка", "Почему все так идеально?", "Ты просто лучшая!", "Идеал женской красоты" - восхитились поклонники.

Ранее мы писали о том, что популярная певица Светлана Лобода во время отдыха решила порадовать поклонников "жарким" видео. Так, звезда опубликовала яркое видео на странице в Instagram, где станцевала в одном купальнике.