Каменских в бикини похвасталась пикантными формами (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских регулярно радует поклонников новыми фото. Так, на этот раз звезда вместе с муже и друзьями отправилась на отдых.
"Когда твой день начинается с солнца и моря", - подписала певица снимок на итальянском языке. На геолокации к фото обозначена Франция.
"Шикарная фигурка", "Почему все так идеально?", "Ты просто лучшая!", "Идеал женской красоты" - восхитились поклонники.
Ранее мы писали о том, что популярная певица Светлана Лобода во время отдыха решила порадовать поклонников "жарким" видео. Так, звезда опубликовала яркое видео на странице в Instagram, где станцевала в одном купальнике.
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