Лобода в крохотном бикини устроила "жаркие" танцы (видео) [ Редактировать ]
Популярная певица Светлана Лобода во время отдыха решила порадовать поклонников "жарким" видео. Так, звезда опубликовала яркое видео на странице в Instagram, где станцевала в одном купальнике.
Лобода на видео танцует в одном купальнике вместе с двумя девушками из подтанцовки. "Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?", - подписала ролик певица.
Поклонники сразу отметили идеальную форму Лободы: "Ого, какое тело", "Света, вы самая красивая", "Красотки".
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