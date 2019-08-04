Популярная певица Светлана Лобода во время отдыха решила порадовать поклонников "жарким" видео. Так, звезда опубликовала яркое видео на странице в Instagram, где станцевала в одном купальнике.

Лобода на видео танцует в одном купальнике вместе с двумя девушками из подтанцовки. "Разминка перед вечерним концертом. А как разминаешься ты?", - подписала ролик певица.

Поклонники сразу отметили идеальную форму Лободы: "Ого, какое тело", "Света, вы самая красивая", "Красотки".

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