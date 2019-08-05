В Тернополе в результате взрыва самодельного устройства пострадал мужчина. Известно, что он получил ранение руки, передает "УНН".

Отмечается, что на капоте автомобиля Nissan Qashqai сдетонировало самодельное устройство.

В результате взрыва за медпомощью с рваной раной руки в больницу обратился житель Тернополя, 1981 года рождения. Мужчина в момент взрыва находился недалеко автомобиля.

На место преступления выезжали силовики, следственно-оперативная группа, взрывотехники. Работники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления. Продолжается следствие.

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