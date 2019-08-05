На самій станції запевняють, що жодної небезпеки для здоров'я людей немає

Горіло сьогодні і у Дніпрі. Там на Придніпровській тепловій електростанції сталася аварія. Камери відеоспостереження зафіксували величезний викид чорного диму над ТЕС.

Його можна було бачити протягом 10 хвилин. На самій станції запевняють, що жодної небезпеки для здоров'я людей немає, викид димових газів і пару на десятому енергоблоці стався через пошкодження труби у верхній частині котла. Його оперативно загасили.