Вибухи складів в Росії: евакуювали понад три тисячі жителів [ Редактировать ]
Щонайменше семеро людей поранені внаслідок вибухів на військовому складі в Красноярському краї в Росії. Серед постраждалих дитина. Усіх ушпиталили. За попередніми даними, на складі зайнялися заряди для артилерійських боєприпасів.
Евакуювали понад три тисячі жителів навколишніх селищ. Деякі жителі намагаються виїхати самі, на трасі у бік Красноярська утворився багатокілометровий затор.
За словами очевидців, вибухи тривають і досі, їх чути за кілька кілометрів від місця розташування складу. Причини загорання не повідомляють.
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