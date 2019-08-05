Щонайменше семеро людей поранені внаслідок вибухів на військовому складі в Красноярському краї в Росії. Серед постраждалих дитина. Усіх ушпиталили. За попередніми даними, на складі зайнялися заряди для артилерійських боєприпасів.

Евакуювали понад три тисячі жителів навколишніх селищ. Деякі жителі намагаються виїхати самі, на трасі у бік Красноярська утворився багатокілометровий затор.

За словами очевидців, вибухи тривають і досі, їх чути за кілька кілометрів від місця розташування складу. Причини загорання не повідомляють.