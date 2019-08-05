Щонайменше 19 осіб загинули, ще три десятки поранені внаслідок потужного вибуху машини у столиці Єгипту. За словами очевидців, у самому центрі Каїру автівка виїхала на зустрічну смугу, врізалася ще в дві машини, після чого прогримів вибух та спалахнула пожежа.

Інцидент стався поблизу місцевого інституту онкології - там після одразу зайнялися три поверхи. Як аварія спричинила такий потужний вибух - розслідує поліція. Версію про терористичну атаку вже відкинули. Однак очевидці трагедії іншої думки.

"За жодних обставин це не була просто аварія. Ви б чули цей страшний звук вибух - то було надзвичайно голосно. В авто, що спричинило ДТП, точно була вибухівка. Це було так потужно, що у будинку навпроти усе почало труситися. А потім почалася пожежа, людей почали витягати з вогню, а вони наче плавилися. Виглядало дуже дивно. Це точно не аварія", - говорить Салва, очевидиця вибуху у Каїрі.