"Точно не аварія": у Єгипті розслідують загадкове ДТП [ Редактировать ]
Щонайменше 19 осіб загинули, ще три десятки поранені внаслідок потужного вибуху машини у столиці Єгипту. За словами очевидців, у самому центрі Каїру автівка виїхала на зустрічну смугу, врізалася ще в дві машини, після чого прогримів вибух та спалахнула пожежа.
Інцидент стався поблизу місцевого інституту онкології - там після одразу зайнялися три поверхи. Як аварія спричинила такий потужний вибух - розслідує поліція. Версію про терористичну атаку вже відкинули. Однак очевидці трагедії іншої думки.
"За жодних обставин це не була просто аварія. Ви б чули цей страшний звук вибух - то було надзвичайно голосно. В авто, що спричинило ДТП, точно була вибухівка. Це було так потужно, що у будинку навпроти усе почало труситися. А потім почалася пожежа, людей почали витягати з вогню, а вони наче плавилися. Виглядало дуже дивно. Це точно не аварія", - говорить Салва, очевидиця вибуху у Каїрі.
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