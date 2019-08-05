Под Николаевом охранник супермаркета жестоко избил посетителя. Об этом инциденте сообщили в Национальной полиции области.

По предварительной информации, 35-летний житель Николаева поругался со своей девушкой, и пришел в магазин, чтобы купить алкоголь. Он зашел в супермаркет, взял энергетик и выпил его на кассе, не заплатив за него деньги.

На улице между мужчиной и охранником супермаркета начался конфликт и драка. Сотрудник магазина нанес сильный удар потерпевшему. Он упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.

Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника супермаркета.

Ранее сообщалось, что в Ривне мужчина до сотрясения мозга избил полицейскую, а также в Киеве таксист изнасиловал девушку в лесу.