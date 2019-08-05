Под Николаевом охранник супермаркета избил мужчину [ Редактировать ]
Под Николаевом охранник супермаркета жестоко избил посетителя. Об этом инциденте сообщили в Национальной полиции области.
По предварительной информации, 35-летний житель Николаева поругался со своей девушкой, и пришел в магазин, чтобы купить алкоголь. Он зашел в супермаркет, взял энергетик и выпил его на кассе, не заплатив за него деньги.
На улице между мужчиной и охранником супермаркета начался конфликт и драка. Сотрудник магазина нанес сильный удар потерпевшему. Он упал и ударился головой. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
Сотрудники правоохранительных органов задержали охранника супермаркета.
Ранее сообщалось, что в Ривне мужчина до сотрясения мозга избил полицейскую, а также в Киеве таксист изнасиловал девушку в лесу.
по теме
В Николаеве автомобиль без водителя спровоцировал тройное ДТП
Известно, что мужчина припарковал свой автомобиль Ford Kugo в районе Дворца культуры Строителей и ушел
В Киеве машина "скорой" врезалась в такси (фото)
По предварительной информации, таксист пытался перестроиться в соседний ряд, в котором двигалась машина скорой помощи
Смертельное ДТП под Харьковом: авто столкнулись лоб в лоб
В понедельник, 5 августа, в Харьковской области на автодороге "Чугуев-Милове" произошло ДТП
В Тернополе прогремел взрыв, есть пострадавшие
Работники полиции устанавливают лиц, причастных к взрыву, а также мотивы преступления
Под Сумами женщина бросила малыша на вокзале
В понедельник, 5 августа, в городе Глухов Сумской области на автовокзале случилось серьезное происшествие