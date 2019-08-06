Землю накрыла мощная магнитная буря [ Редактировать ]
Рано утром 6 августа Землю накрыла мощная магнитная буря первого уровня. Об этом свидетельствуют графики на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Отмечается, что пик бури пришелся на 6 утра, но ее последствия будут ощутимы до середины дня.
Люди по-разному реагируют на магнитные бури. У некоторых очень ухудшается самочувствие и настроение: возникает раздражительность, апатия, слабость, сонливость или наоборот - бессонница. Даже у здорового человека в период магнитных бурь может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно испортиться настроение.
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