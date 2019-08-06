Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных [ Редактировать ]
В посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между министерством обороны Украины и Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести Министерства обороны США.
Об этом во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Церемония состоялась при участии Посла Валерия Чалого и директора агентства Келли МакКига.
"Меморандум является результатом двухлетней работы посольства Украины в США совместно с американскими партнерами в подготовке необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращения в США пропавших во время Второй мировой войны американских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже третий меморандум о взаимопонимании, который заключен между центральными органами исполнительной власти Украины и министерством обороны США по данному вопросу.
Договоренность предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих Вооруженных сил Украины и других силовых структур, пропавших без вести и попавших в плен во время продолжающейся вооруженной агрессии России против Украины.
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