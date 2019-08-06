Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эксклюзивном комментарии официальному сайту партии рассказал о планах политической силы на ближайшее время.

- Какой вам видится работа фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в Верховной Раде Украины девятого созыва?

- Я сразу же хотел бы подчеркнуть три принципиальные вещи. Первое: судя по риторике нынешней власти, мы, безусловно, будем к ней в оппозиции. Второе и принципиальное: мы готовы всячески помогать власти в вопросах установления мира, и это наша твердая позиция. Третье: в парламенте не будет, увы, другой оппозиционной силы, кроме нашей партийной фракции, и я бы хотел пояснить почему. Курс "Слуги народа", Порошенко, Тимошенко, Вакарчука сходится в своей приверженности к курсу на НАТО, ЕС и сотрудничеству с МВФ.

Наша же политическая сила расходится с ними по одному принципу - мы предлагаем другой курс, на нейтральную независимую Украину, "Швейцарию Восточной Европы", которая сотрудничает со всеми своими соседями. Те, кто предлагают другой курс страны, и являются оппозицией - все просто и понятно.

- Рассчитываете ли вы, что "Слуга народа" пойдет на то, чтобы предлагать вам возглавить какие-либо структуры или комитеты?

- При "тиране" Януковиче у оппозиции было 13 комитетов и кресло вице-спикера. А вот Верховная Рада восьмого созыва оппозиции вообще ничего не дала - ноль комитетов, ноль контролирующих функций. Потому они и безбожно крали.

Нынешняя власть, безусловно, должна сдать экзамен на демократичность, и отдать оппозиции не только место в президиуме Верховной Рады, но и те комитеты, которые не просто существуют для "красного словца", а реально контролируют экономические и финансовые вопросы и решения. Например, одним из таких комитетов может быть бюджетный комитет.

- Ходят слухи, что, если вам предложат место вице-спикера, то кандидатом на эту должность может быть председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук?

- Когда предложат, тогда и будем обсуждать… Одно могу сказать точно: этот вопрос я обсуждал с Виктором Медведчуком, и председатель политсовета нашей партии не займет кресло в президиуме Рады - он сосредоточится на партийной работе. К тому же, Виктор Медведчук уже имел опыт работы и первым вице-спикером, и вице-спикером. Поэтому, претендовать на это кресло он не будет, партийная работа для него сейчас - приоритет.

Вместе с тем хочу подчеркнуть, что в нашей политической силе немало достойных кандидатур. Повторюсь, но пусть нынешняя власть сдаст экзамен на демократичность, предложит настоящей оппозиции функции контроля, - и мы обязательно выдвинем достойных кандидатов на предложенные должности.