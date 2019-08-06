Необычное хобби: супруги делают забавные шапки из котов (фото) [ Редактировать ]
У супругов из Японии появилось необычное хобби. Они делают шапки для своих котов из их же шерсти. Так, аккаунт в Instagram с неординарными фото очень быстро набирает популярности.
Идея у супругов возникла, когда Рьо увидел без дела лежащий клубок шерсти на полу, который по форме напоминал шапку. С этого все и началось. Теперь жена Рьо Хироми занимается дизайном изделий, а Рьо фотографирует "моделей" и управляет страницами в соцсетях.
Среди коллекций можно найти шапки, которые похожи на парики Дональда Трампа или принцессы Леи, а также на гриву льва, шлемы викингов и многое другое.
Ранее сообщалось, что австралийские мини-овчарки покоряют сеть.
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