Меган Маркл празднует день рождения: как принц Гарри поздравил жену

В воскресенье, 4 августа, жена 34-летнего британского принца Гарри Меган Маркл празднует свое 38-летие. Известно, что Герцогиня Сассекская отметит в замке Балморал, шотландском замке королевы Елизаветы ІІ.

Так, на официальной странице в Instagram появилось поздравление от супруга Меган.

"С днем рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что составляешь мне компанию в этом приключении", - обратился принц Гарри к Меган.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.