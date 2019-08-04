Меган Маркл празднует день рождения: как принц Гарри поздравил жену [ Редактировать ]
В воскресенье, 4 августа, жена 34-летнего британского принца Гарри Меган Маркл празднует свое 38-летие. Известно, что Герцогиня Сассекская отметит в замке Балморал, шотландском замке королевы Елизаветы ІІ.
Так, на официальной странице в Instagram появилось поздравление от супруга Меган.
"С днем рождения, моя удивительная жена. Спасибо, что составляешь мне компанию в этом приключении", - обратился принц Гарри к Меган.
Ранее мы писали о том, что Меган Маркл показала фото, сделанные во время беременности.
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