Селфі ціною в здоров'я. Двоє підлітків на Миколаївщині для розваги та гарного кадру полізли на 30-метрову електроопору високої напруги. Під час підйому одного з хлопців вдарило струмом. Він втратив рівновагу. Від падіння його врятувала металева конструкція, за яку він зачепився. Допомогти намагався другий хлопець, та марно.

Необачних юнаків помітили раптові перехожі. Вони викликали поліцію і рятувальників. Після знеструмлення опори - дитину з висоти зняли працівники ДСНС і передали медикам. Один із хлопців не постраждав, а от іншого - у вкрай тяжкому стані доправили в реанімацію.

Батькам школярів висунули звинувачення у невиконанні прямих обов'язків.