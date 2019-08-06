Небезпечне селфі: на Миколаївщині підлітки застрягли на високовольтній опорі (відео) [ Редактировать ]
Селфі ціною в здоров'я. Двоє підлітків на Миколаївщині для розваги та гарного кадру полізли на 30-метрову електроопору високої напруги. Під час підйому одного з хлопців вдарило струмом. Він втратив рівновагу. Від падіння його врятувала металева конструкція, за яку він зачепився. Допомогти намагався другий хлопець, та марно.
Необачних юнаків помітили раптові перехожі. Вони викликали поліцію і рятувальників. Після знеструмлення опори - дитину з висоти зняли працівники ДСНС і передали медикам. Один із хлопців не постраждав, а от іншого - у вкрай тяжкому стані доправили в реанімацію.
Батькам школярів висунули звинувачення у невиконанні прямих обов'язків.
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