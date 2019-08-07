Какие овощи предотвратят развитие рака [ Редактировать ]
Правильной образ жизни - залог долголетия и крепкого здоровья. Часто люди забывают о том, что их состояние и наличие болезней напрямую зависит от рациона питания. Медики рассказали, что употребление овощей может обезопасить людей от развития опасных болезней, например, рака.
Ежедневное употребление в пищу овощей помогает поддерживать здоровье и молодость. К примеру, помидор, морковь и свекла содержат вещества, способствующие выработке коллагена, благодаря которому кожа становится подтянутой, а сосуды эластичными и прочными. В фасоли высокое содержание цинка и железа, вырабатывающие гормоны и новые клетки, что помогает бороться с начальными стадиями рака.
Отличные защитники от опухолей - зеленые овощи, такие, как шпинат, брокколи и огурцы. Они улучшают обмен веществ и подавляют межклеточную мутацию. Химический состав таких овощей может уничтожить онкообразования на начальных этапах.
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