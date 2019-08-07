Внучка Ротару восхитила фанатов романтическим образом [ Редактировать ]
Внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ежедневно радует поклонников новыми фото. Так, в этот раз девушка поделилась с подписчиками в Instagram снимком, где она предстала в невероятно женственном образе.
На фото Соня позирует в коротком черном платье в белый горох. Подписчики внучки Ротару сразу же отреагировали на новую публикацию и стали писать лестные комментарии: "Софи, как всегда", "Очень стильно и потрясающе красиво!", "Великолепная".
Допис, поширений Sofia Eve (@iamsofiaeve)
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