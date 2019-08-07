Регина Тодоренко впервые показала лицо сына (фото) [ Редактировать ]
Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит ее сын, которому уже исполнилось 8 месяцев. Фото с Майклом звезда показала на своей странице в Instagram.
Тодоренко посвятила сыну пост со словами любви.
"Мой сын - моя гордость. Мне абсолютно безразлично, будешь артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим человеком, а со всем остальным ты справишься сам. Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с отцом, сказав спасибо за детство", - подписала публикацию Регина.
#матьМайкла #Pampers Мой сын - моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся 😃, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови 🤨 и стал похожим на папу🙈, пробормотав «бу-бу-бу», как неуверенно , но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнёс «мэ-мэ»!!! Да, у нас с тобой нетипичные условия😌, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект. Мы носимся из страны в страну на крупные мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек, чтобы тебе как можно больше вещей напоминали о твоей тёплой уютной детской комнатке. Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят : «Перестань реветь, он выбрал вас ещё на небесах и знал, что его родители - артисты». Я точно знаю, что ты будешь расти за кулисами на папиных концертах и в гримёрках на маминых шоу. Я пока не понимаю, как это отразится на твоей судьбе. Мне абсолютно неважно, станешь ли ты артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим ЧЕЛОВЕКОМ, а со всем остальным ты сам справишься!!! Сегодня ты впервые побывал не ЗА кадром, а В кадре; делить с тобой одну съемочную площадку - это большое счастье 😃, а самое трогательное чувство для матери(которое я испытала сегодня) - это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда!!! Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадётся тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки , ты улыбнёшься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за такое сумасшедшее детство)🙏🏻 #регинапутешественница #регинатодоренко @pampers_mamochki
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
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