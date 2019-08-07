Украинская телеведущая Регина Тодоренко впервые показала, как выглядит ее сын, которому уже исполнилось 8 месяцев. Фото с Майклом звезда показала на своей странице в Instagram.

Тодоренко посвятила сыну пост со словами любви.

"Мой сын - моя гордость. Мне абсолютно безразлично, будешь артистом, нейрохирургом или маляром, главное - воспитать тебя большим человеком, а со всем остальным ты справишься сам. Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с отцом, сказав спасибо за детство", - подписала публикацию Регина.

Ранее мы писали о том, что популярный певец Филипп Киркоров в резкой форме отказался от предложения спеть совместную песню с Ольгой Бузовой.