У Німеччині зловмисник штовхнув під швидкісний потяг жінку з сином

Контроль на вході до залізничних платформ і посилення перевірок у Шенгенській зоні - у Німеччині обговорюють, чи можна було уникнути трагедії у Франкфурті та як у майбутньому запобігти подібному