Потужний вибух в Афганістані: загинули люди [ Редактировать ]
Щонайменше 20 людей загинули, майже 150 дістали поранення внаслідок потужного вибуху у столиці Афганістану Кабулі.
Серед загиблих - 4 правоохоронці. Вибуховою хвилею повибивало вітрини і вікна десятків магазинів в радіусі одного кілометра. Обвалилося також кілька будівель.Вибухівку заклали в автомобіль. Відповідальність за теракт на себе узяли таліби.
по теме
Вибух на Одещині: правоохоронці встановлюють обставини трагедії
Кров на стінах та уламки на підлозі. Це все, що лишилося від страшного вибуху. Трагедія сталася вчора близько п'ятої вечора
Взрывы на складе боеприпасов в России: появились первые жертвы
В понедельник, 5 августа, в России, на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе Красноярского края, произошли взрыв и пожар
У Німеччині зловмисник штовхнув під швидкісний потяг жінку з сином
Контроль на вході до залізничних платформ і посилення перевірок у Шенгенській зоні - у Німеччині обговорюють, чи можна було уникнути трагедії у Франкфурті та як у майбутньому запобігти подібному
У Кропивницькому чоловік помер після сутички з копами
Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього працівника міліції, і після сутички з копами чоловік помер
Скандал у Кропивницькому: чоловік помер після сутички з копами
Нечуваний скандал сколихнув Кропивницький. Патрульні зупинили водія, колишнього працівника міліції, і після сутички з копами чоловік помер