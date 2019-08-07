Замглавы ВККС подал в отставку [ Редактировать ]
В среду, 7 августа, заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей, давление на которую расследует Генеральная прокуратура, Станислав Щотка подал в отставку. Об этом сообщает пресс-служба ВККС.
Указано, что Щотка уволился по собственному желанию.
"7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя председателя комиссии Щотки Станислава Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - информирует пресс-служба.
Подчеркнем, в середине мая Окружной административный суд города Киева лишил полномочий главу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова и члена ВККС Станислава Щотку.
Напомним, вчера, 1 августа в сети появилась информация о том, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Позже эту информацию опроверг заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка и представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук.
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