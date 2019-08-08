Мужчина поплавал с аллигатором: появилось шокирующее видео [ Редактировать ]
В сети появилось видео, где мужчина поплавал с аллигатором. Так, известно, что Уайли славится своими рискованными экспедициями. Об этом пишет Daily Mail.
В молодости Уайли в течение десяти лет служил в британской армии на территории Ирака и Северной Ирландии, а затем охранял суда от сомалийских пиратов. Он написал несколько книг о своих приключениях и регулярно выступает на телевидении.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке провели благотворительный показ моды для кошек.
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