Популярная российская певица Наташа Королева очень часто удивляет поклонников новыми видео и прямыми эфирами. Так, на этот раз звезда вела прямую трансляцию с вечеринки.

Однако, многих поклонников ужаснуло поведение подруг Королевой. Одни писали: "Зачем себя так вести?", а другие же, наоборот, желали Наташе хорошего отдыха.

Так, на вопрос, будет ли стриптиз, Королева ответила, что не будет, подруги подчеркнули, что он уже был.

Также мы писали о том, что недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. Также муж Наташи Королевой шокировал поклонников новым фото в социальной сети.

К слову, Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так, для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.