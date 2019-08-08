"Стриптиза не будет": Наташа Королева показала шокирующее видео с вечеринки [ Редактировать ]
Популярная российская певица Наташа Королева очень часто удивляет поклонников новыми видео и прямыми эфирами. Так, на этот раз звезда вела прямую трансляцию с вечеринки.
Однако, многих поклонников ужаснуло поведение подруг Королевой. Одни писали: "Зачем себя так вести?", а другие же, наоборот, желали Наташе хорошего отдыха.
Так, на вопрос, будет ли стриптиз, Королева ответила, что не будет, подруги подчеркнули, что он уже был.
Также мы писали о том, что недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. Также муж Наташи Королевой шокировал поклонников новым фото в социальной сети.
К слову, Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так, для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
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