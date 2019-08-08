Місія уникнути перевиборів. Надскладне завдання у іспанського прем'єра Педро Санчеса. Країна не може виборсатися з політичної кризи: ані коаліції, ані уряду. Які шанси сформувати владу у відведений термін? Дивіться далі.

Уже чотири місяці Іспанія живе фактичо без уряду. Після парламентських виборів виконувач обов'язків прем'єра Педро Санчес і його Соціалістична партія досі не можуть сформувати коаліцію. Затвердити його кандидатуру депутати відмовлялися вже двічі. До себе на килим прем'єра навіть визвав король Іспанії Феліпе Шостий, який зазвичай стоїть осторонь політичних перепетій в країні.

"Я не втрачаю надії, не опускаю рук. Іспанці заслуговують на відповідальних політиків у кожній партії, які втілюватимуть те, за що народ голосував на виборах. А це прогресивний уряд без підтримки сепаратистських сил. Я працюватиму над цим аж до кінця відведеного мені терміну", - говорить Педро Санчес в.о. прем'єр-міністра Іспанії.

Причиною розбрату між Санчесом та його політичними опонентами стала Каталонія. Де після масових протестів і референдуму за відокремлення у 17-му році й досі триває глибока політична криза. Санчес жорстко виступає проти незалежності регіону чи хоча б посилення його автономії. Його головний суперник лідер ультралівих у парламенті Пабло Іглесіас, навпаки, вимагає більше свобод для каталонців. І поки домовитися не виходить - ультраліві, які користуються зростанням популістських настроїв в Іспанії, блокують усі рішення соціалістів.

Від здатності піти на поступки обох сторін залежить, чи будуть у країні чергові перевибори. Якщо спроба утворити коаліцію, затвердити прем'єра і призначити уряд провалиться, король розпустить парламент. А іспанці будуть змушені йти на дільниці 10 листопада. Вчетверте за останні чотири роки.

Така перспектива громадян не тішить.

"Це справжній провал і сором для політиків у парламенті. Так у нас не буде уряду".

"Депутатам бракує відповідальності. Це ж єдина їхня робота - шукати консенсус".

За даними останніх соціологічних досліджень, на нових перевиборах соціалісти могли б отримати абсолютну більшість і без проблем сформувати уряд, але доки каталонське питання лишається відкритим, країну навряд чи очікує політична стабільність, а люди дедалі менше задоволені незговірливими політиками, і знову на вибори точно не хочуть.