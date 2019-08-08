Люди просто не в состоянии платить за коммуналку - нужно списать задолженность за услуги ЖКХ и снизить тарифы. Об этом основатель "оппоиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил на своем YouTube-канале в четверг, 8 августа.

Он отметил, что если не снизить тарифы и не списать задолженность людей за коммуналку, то она продолжит нарастать как снежный ком, что грозит коммунальным коллапсом. "Львиная доля из 60 млрд гривен, которые люди задолжали за услуги ЖКХ - это долги за газ. Абсолютное большинство людей были просто не в состоянии платить по заоблачным тарифам, и лишь небольшая часть потребителей просто воспользовались ситуацией. Поэтому придется списывать эти долги, иначе они будут нарастать, и этот коллапс никак не предотвратить", - сказал политик.

"Но ключевое - это снижение тарифов. Бедность, которая охватила страну, является, в том числе, следствием тарифного геноцида, устроенного предыдущей властью. Мы закрепим наши договоренности с РФ, благодаря чему даже в отопительный сезон можно будет снизить тарифы", - подчеркнул Юрий Бойко.

Напомним, благодаря договоренностям, достигнутым Юрием Бойко и председателем Политсовета "оппоиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком с руководством РФ, стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена до 3800 грн. за тысячу кубометров.