"Ногти в хлам": Лолита сделала шокирующее признание [ Редактировать ]
Популярная певица Лолита Милявская шокировала поклонников признанием. В Instagram звезда рассказала, что ворует у соседей фрукты для ужина.
"Вспомнила детство, пошла тырить все, что выбивается за участки. Ногти в хлам от подрезания любимых кустов, перчатки не люблю. Мой верный Боцман все время рядом!" - написала Лолита.
На видео артистка сняла, как срывает сливы и абрикосы с деревьев, которые растут у соседей. Поклонники поддержали артистку: "Я тоже в детстве так делала", "У соседа вкуснее", "А ты не заметила, Лолита, что ворованные сливы вкуснее ?".
Вспомнила детство, пошла тырить (сленг из детства) всё, что выбивается за участки). Ногти в хлам от подрезания любимых кустов, перчатки не люблю). Мой верный Боцман всё время рядом! Плохо ел, пока я не прилетела. Теперь аппетит на радость любому хозяину)! Научилась опрыскивать помидоры смесью из питьевой соды и йода)! Век живи, всё равно будет много открытий!!☝️🤓
Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)
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