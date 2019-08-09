Популярная певица Лолита Милявская шокировала поклонников признанием. В Instagram звезда рассказала, что ворует у соседей фрукты для ужина.

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"Вспомнила детство, пошла тырить все, что выбивается за участки. Ногти в хлам от подрезания любимых кустов, перчатки не люблю. Мой верный Боцман все время рядом!" - написала Лолита.

На видео артистка сняла, как срывает сливы и абрикосы с деревьев, которые растут у соседей. Поклонники поддержали артистку: "Я тоже в детстве так делала", "У соседа вкуснее", "А ты не заметила, Лолита, что ворованные сливы вкуснее ?".

Ранее сообщалось, что Волочкова устроила шоу для гостей отеля.