Волочкова устроила шоу для гостей отеля (видео) [ Редактировать ]
Популярная балерина Анастасия Волочкова на отдыхе порадовала посетителей отеля своими знаменитыми шпагатами.
"Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс и теплую встречу. Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариши "Молитва о маме" это было трогательно", - подписала видео Анастасия Волочкова.
На видео балерина выполняла махи ногами в разные стороны. Потом артистка решила продемонстрировать фирменную растяжку и спела. Для этого Анастасии потребовалась помощь мужчины - его использовали вместо станка.
Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс и тёплую встречу.😊 Спасибо всем, кто пришёл! Под песню моей Ариши «Моллитва о маме» это было трогательно.🙏 Вместо балетного станка пришёлся в пору стул.👍 Он оказался неустойчивым и мне помог партнёр ! Спасибо!👍 Было весело!🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Душевный был вчера вечер.🙏 Я его просто так подарила гостям нашего отеля, куда я переехала.😊 Это был мастер-класс мой, творческая встреча, автографсессия, ну, и пару песен.😉 Спасибо всем, кто пришёл. И детям, конечно. Они меня любят и я очень этим дорожу.👍 А мальчик на втором видео в этой карусели так мило выкатился на сцену!😊 Первой исполнительницей этой песни «Мне нравится..» была Алла Пугачева. И она благословила меня на исполнение этого произведения.🙏 И клип у меня снят на эту песню. Его можно увидеть в YouTube.💃😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #греция #солнце
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)
Ранее сообщалось, что Наташа Королева показала шокирующее видео с вечеринки.
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