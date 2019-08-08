Популярная балерина Анастасия Волочкова на отдыхе порадовала посетителей отеля своими знаменитыми шпагатами.

"Просто так решила подарить гостям нашего отеля мой мастер-класс и теплую встречу. Спасибо всем, кто пришел! Под песню моей Ариши "Молитва о маме" это было трогательно", - подписала видео Анастасия Волочкова.

На видео балерина выполняла махи ногами в разные стороны. Потом артистка решила продемонстрировать фирменную растяжку и спела. Для этого Анастасии потребовалась помощь мужчины - его использовали вместо станка.

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