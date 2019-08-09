Блэкаут в Лондоне: что случилось [ Редактировать ]
В пятницу, 9 августа, произошло массовое отключение электроэнергии в некоторых районах Лондона. Об этом сообщает BBC.
"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Twitter оператора энергосетей UK Power Network.
В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта. Компания National Rail сообщила, что поезда на некоторых линиях ненадолго остановились из-за отключения электричества, однако потом энергоснабжение было восстановлено. По данным Reuters, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.
Раньше сообщалось о том, что Британия упростить выдачу виз. А также в Британии готовится к хаосу после брекзита.
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