Британія заманює науковців зі всього світу. Талановитим фахівцям обіцяють пришвидшену та полегшену процедуру видачі віз. Чому Лондону необхідні іноземні учені та які привілеї їм обіцяють - розповість Світлана Чернецька з британської столиці.

Найкращих науковців світу з відкритими обіймами чекають у Великій Британії. Послабити імміграційні процедури для вчених обіцяє прем'єр Борис Джонсон. Уже незабаром уряд планує скасувати обмеження на кількість науковців, які можуть іммігрувати до Сполученого Королівства. Наразі тут приймають лише до двох тисяч талановитих фахівців у рік. І лише тих, хто вже має гарантоване місце роботи.

Донині, щоб отримати посаду в місцевій компанії, треба було не лише зібрати стос документів, а й витратити чимало часу та грошей. На візу могло знадобитися близько восьми тисяч фунтів. Тепер отримати омріяну роботу буде простіше та дешевше, обіцяють в уряді. А отже й українці зможуть більше конкурувати за роботу у Великій Британії.

"Я хочу, щоб ця країна була найкращим місцем для науки. Найліпшим місцем для початку бізнесу та інвестицій; для виховання та навчання дітей. Найкращим місцем для життя. Це - наша місія", - говорить Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Зовсім невипадково приваблювати таланти Борис Джонсон почав саме зараз. Британські вчені попереджають: жорсткий брекзит завдасть сильного удару по науковому сектору. Європейці - головні партнери та співавтори британців у наукових роботах.

Наразі половина працівників у тутешніх дослідницьких лабораторіях і університетах - громадяни країн ЄС. Їм не потрібно було особливих дозволів чи віз для роботи. Та все зміниться після розлучення з Євросоюзом. У Лондоні побоюються втратити найкращі кадри. Тож тепер Туманному альбіону доведеться стати гостиннішим до працівників-іноземців.