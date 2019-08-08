Британія готується до хаосу. Таким може стати перший день після "брекзиту". Лондон обіцяє вихід з ЄС навіть якщо домовитися про цивілізоване розлучення не вдасться. Що перше постраждає від жорсткого "брекзиту" і як це відіб'ється на британцях - у матеріалі Світлани Чернецької

Знамениті Білі скелі містечка Дувр. З цього берега у погожий день можна побачити Францію. І саме тут знаходиться найбільший поромний порт Великої Британії. Через нього проходить до 10 тисяч вантажівок на день. Це більше, ніж в усіх інших портах країни разом узятих. Зараз тут кипить робота з підготовки до жорсткого "брекзиту". Наймають більше прикордонників, оновлюють системи пропуску.

"Важливо, що ми працюємо разом з французькими колегами та іншими щодо найбезболіснішого виходу з Євросоюзу у випадку жорсткого брекзиту. Ми ще раз повторюємо, хочемо домовитися щодо угоди з "брекзиту". Втім, наразі ЄС лише встановлює бар'єри та не хоче переговорів. Чи з угодою чи без - ми покинемо ЄС 31 жовтня", - говорить Майкл Гоув, міністр з підготовки до "жорсткого брекзиту".

Саме тут, у Дуврі, відчують перший удар жорсткого "брекзиту". Адже в одну мить усі торговельні угоди між Лондоном та Брюсселем перестануть діяти. Доведеться керуватися правилами Світової організації торгівлі. Це значить додаткові перевірки та додаткові податки по обидва боки кордону. Пропускні спроможності британської та французької митниць знизяться, вантажівки заповнять всі дороги на під'їздах до порту.

"У нас досі немає жодної інформації як це виглядатиме. Ми не знаємо, що буде з вантажем на виїзді з Дувру, що буде, коли прибудемо до Франції. Жодного уявлення - якими будуть процедури", - говорить Майкл Гарнетт, водій вантажівки.

Особливо занепокоєні перевізники свіжих продуктів. Адже багатокілометрові затори означатимуть багатоденні затримки. Багато продукції просто зіпсується, решта - надійде в магазини з набагато коротшим терміном вживання.

"Одразу після брекзиту мало що відчуватиметься, бо всі запасуться продуктами. Цього вистачить на два-три-чотири тижні, тож нестача не буде помітна одразу. Але вже за місяць ми побачимо великі проблеми, бо запаси закінчаться, а перебої з їжою триватимуть", - говорить Тім Райкрофт, виконавчий директор федерації їжі та напоїв Великої Британії.

А це потягне за собою і зростання цін. Крім того, супермаркетам геть не підходить дата брекзиту. Адже восени Британія більше залежить від продукції з Європи, аніж влітку чи весною.

Завдяки приготуванням уряду, вдалося зменшити прогнозовані затримки в портах. З вісімдесяти відсотків до п'ятдесяти. Втім, це все ще багато. І означатиме значні перебої з імпортом. І якщо без деякої їжі можна прожити, то фармацевтичні компанії не ризикуватимуть. Для уникнення недостачі ліків бронюють повітряну доставку.