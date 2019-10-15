Знаки зодиака: топ-3 самых щедрых мужчин [ Редактировать ]
Благодаря зодиакальным способностям каждого знака зодиака можно вычислить, кто из представителей мужского пола готов будет одарить вторую половинку незабываемыми впечатлениями и без раздумий будет тратить на возлюбленную все до копейки.
Овен
Представители этого знака зодиака стремятся быть во всем лучшими. Они хотят, чтобы их вторая половинка ни в чем не нуждалась, поэтому делают все возможное и даже невозможное для благополучия своей возлюбленной. Однако, Овны расчетливы, они не будут тратить деньги на девушку, в которой не заинтересованы.
Рак
Раки не только щедры, но и практичны. Астрологи все в один голос говорят, что лучше быть женой Рака, нежели возлюбленной. Они без зазрения совести будут покупать в дом новый пылесос, утюг, холодильник, но только не цветы.
Лев
Этот знак зодиака не знает, что такое жадность. Он везде и во всем пытается угодить любимой только для того, чтобы она была счастлива. Они никогда не пожалеют денег на подарок или ужин в ресторане. Львы точно знают, как порадовать возлюбленную.
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