У Перу будівля обвалилася на вірян [ Редактировать ]
Щонайменше шестеро людей загинуло, 40 поранені внаслідок обвалу даху в місті Хуанкайо у центрі Перу. Трагедія сталася під час святкування на честь католицького святого Франциска Ассизького.
В будівлі на той момент перебували близько тисячі осіб. Деякі і досі під завалами. Попередньо, руйнування споруди спричинила негода. Перед тим йшли зливи з грозами.
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