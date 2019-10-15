Щонайменше шестеро людей загинуло, 40 поранені внаслідок обвалу даху в місті Хуанкайо у центрі Перу. Трагедія сталася під час святкування на честь католицького святого Франциска Ассизького.

В будівлі на той момент перебували близько тисячі осіб. Деякі і досі під завалами. Попередньо, руйнування споруди спричинила негода. Перед тим йшли зливи з грозами.