Яскравий поп-арт об'єкт уже привернув увагу і парижан і туристів

Велетенський гарбуз у середмісті Парижа. Веселу чорно-жовту надувну інсталяцію на Вандомській площі встановила японська художниця Яой Кусама.

Цей експонат приїхав до Франції у межах Міжнародної ярмарки сучасного мистецтва, що стартує у столиці 19 жовтня.

Яскравий поп-арт об'єкт уже привернув увагу і парижан і туристів. І за їхніми словами, цілком вписався в місцеву лакшері-атмосферу.