У Парижі надули велетенський гарбуз [ Редактировать ]
Велетенський гарбуз у середмісті Парижа. Веселу чорно-жовту надувну інсталяцію на Вандомській площі встановила японська художниця Яой Кусама.
Цей експонат приїхав до Франції у межах Міжнародної ярмарки сучасного мистецтва, що стартує у столиці 19 жовтня.
Яскравий поп-арт об'єкт уже привернув увагу і парижан і туристів. І за їхніми словами, цілком вписався в місцеву лакшері-атмосферу.
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