Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
Во вторник, 15 октября, курс самой популярной криптовалюты биткоина вырос.
Теперь за монету предлагают $8347.6.
Также изменилась цена других криптовалют:
Ethereum $185.23;
Litecoin $56.57;
Bitcoin Cash $225.34;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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