У Німеччині масові демонстрації проти антисемітизму. Тисячі людей обрушили гнів на політиків після нападу на синагогу у Галле, який влаштував правий екстреміст. Подробиці розповість Тетяна Логунова.

Акція проти антисемітизму, расизму та правого екстремізму об'єднала на вулицях Берліна десятки тисяч людей. Маршем вони пройшли центром міста до синагоги, де вшанували пам'ять загиблих у Галле.

"Суспільство і, передусім, політики повинні визнати, що в цій країні є велика проблема з антисемітизмом, расизмом і правим екстремізмом. У післявоєнній історії Німеччини ці явища нікуди не зникли і зараз посилюються", - говорить Фелікс Мюллер, організатор акції.

Напад у місті Галле стався минулого тижня. У середу ультраправий екстреміст Штефан Бальє зі зброєю намагався прорватися у синагогу, де віряни святкували Йом Кіпур. Це йому не вдалося і тоді чоловік відкрив вогонь у центрі міста. Двоє загиблих, ще дві людини поранено.

"Важливо, щоб були не лише слова, а й вчинки. Мало висловлювати співчуття. Потрібні дії, перш за все, у сфері освіти і виховання. У школах, у дитячих садках потрібно розповідати, що ми усі однакові і несемо відповідальність один за одного", - говорить Ієгуда Тайхтал, равин.

Німецькі політики пропонують і радикальніші кроки. Наприклад, доручити відомству з охорони конституції проаналізувати діяльність право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини". І визначити, чи не розпалюють її члени ненависть та ворожнечу.

Через події у Галле під шквал критики потрапили не тільки праві популісти, але й консервативні політики. Які у соцмережах або інтерв'ю невдало прокоментували напад на синагогу і стрілянину у центрі міста. Серед них міністр оборони й імовірна наступниця канцлера Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауер і міністр внутрішніх справ Горст Зеєгофер.

Крамп-Карренбауер дісталося за допис у твіттері, який вона оприлюднила у день нападу. Міністр оборони написала, що події у Галле це "тривожний дзвінок". І пізніше була змушена пояснювати, чому обрала таке м'яке формулювання.

"Я повторюю - Галле це тривожний дзвінок. Але тут попрошу мене цитувати повністю: тривожний дзвінок, який не повинен нікого залишити байдужим. Такі дзвінки були і раніше. Це кожна намальована свастика. Це вбивство правим екстремістом нашого однопартійця Вальтера Любке. Але, вочевидь, жоден з цих дзвінків не навчив нас, що правий радикалізм і його політичний прояв - партія "Альтернатива для Німеччини" - це проблема для країни. І ми маємо з цим боротися", - говорить Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністр оборони Німеччини, лідер ХДС.

А міністр внутрішніх справ розлютив геймерів. Заявивши, що потрібно ретельніше наглядати за користувачами, які грають онлайн. Через те, що екстреміст з Галле транслював свій напад на одному з геймерських сайтів. Після заяви міністра, геймери запропонували відзначити чиновника. За те, що він відкрив новий спосіб радикалізації.