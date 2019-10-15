Відьми США відзначили середину осені запливом на дошках для серфінгу [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах відьми відзначили середину осені запливом на дошках для серфінгу. У лихих чарівниць вбралися півтора десятка жительок островів Флорида Кіз.
Катання на дошках із веслом улюблена тамтешня розвага. От місцеві пані і вирішили поєднати водну прогулянку з костюмованим дійством - потішити здивованих пляжників та нагадати про наближення Геловіну.
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