Гвоздик - Бетербиев / Фото: twitter.com/trboxing

18 октября на арене Liacouras Center в Филадельфии (США) состоится славянское противостояние, в котором сойдутся Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и Артур Бетербиев (14-0, 14 КО).

Для обоих боксеров этот поединок, на кону которого будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжелом весе, станет первым объединительным в карьере. Спортсмены имеют безупречную статистику, не зная поражений на профи-ринге.

Примечательно, что Гвоздик с Бетербиевым более 10 лет назад уже встречались на любительском уровне. Произошло это 15 апреля 2009 года в предварительном раунде турнира Ahmet Comert Memorial в Стамбуле. Бой закончился техническим нокаутом во втором раунде после того, как украинец получил перелом носа.

Последний раз "Гвоздь" выходил на ринг еще весной 2019 года. Тогда на его пояс позарился Дуду Нгумбу. Хватило француза конголезкого происхождения всего на пять неполных раундов. В одном из моментов он подвернул ногу и не смог продолжить бой. Российский "Волк" также провел один поединок в нынешнем году против Радивое Калайджича. В пятой трехминутке Артур устроил избиение соперника, в которое вмешался рефери, вовремя остановив поединок.

Кто из боксеров заберет два титула и сделает шаг навстречу к званию абсолютного чемпиона мира у полутяжелом весе, а также сможет ли Александр Гвоздик взять реванш у своего обидчика в любителях на профи-ринге? Ответы на эти вопросы вы узнаете в ночь с 18 на 19 октября. Прямую трансляцию поединка, ориентировочное начало которого в 05:00 по киевскому времени, проведет телеканал "Интер".

Несколькими днями ранее Александр Усик (17-0, 13 КО) поединком с Чаззом Уизерспуном феерично дебютировал в супертяжелом весе. Украинец выбросил практически в два раза больше ударов, нежели его оппонент, при этом шокировав точностью "силовых". Сразу после противостояния телефон Александра разрывался от поздравлений, к которым присоединился и президент Украины, а сам боксер эмоционально обратился к поклонникам.