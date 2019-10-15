Трагічне полювання. На Рівненщині від випадкового пострілу з рушниці загинув мисливець.

Підприємець приїхав на полювання разом із трьома колегами. Усі мали дозволи на зброю, стріляли дробом,- кажуть у поліції. Зі слів очевидців, чоловік несподівано вийшов на лінію вогню. Йому поцілили в груди та голову. Потерпілого намагалися врятувати самотужки, та він помер дорогою в лікарню. Зброю, з якої зроблено смертельний постріл, вилучили на експертизу. За ненавмисне убивство власник рушниці може потрапити за ґрати на п'ять років. Його провину встановлює слідство.

"Пролунав постріл. Почули крик. Піднявся на пагорб. Побачив лежить. Все. Побіг до потерпілого надати першу допомогу - поприкривав кульові поранення. Ми рішили, поки приїде "швидка" перевезти машиною на зустріч швидкій".

"Під час полювання з необережності 51-річний житель Львівської області здійснив постріл - завдав вогнепальне поранення. Він наразі перебуває на лікуванні. В нього серцева недостатність у Львові, але визнає свою вину і співпрацює зі слідством", - говорить Антон Крук, речник поліції Рівненщини.