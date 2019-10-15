На Донбасі внаслідок снайперського обстрілу загинули двоє українських військових. Одного бійця поранено. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

За добу режим тиші на Сході ворог порушував десять разів. Більше про ситуацію на передовій - Руслан Смещук.

Світлодарська дуга, ліворуч окуповане Дебальцеве - праворуч Горлівка. Лінія зіткнення тут пролягає ярами, невеличкими посадками та дачними кооперативами. Ландшафт для бойових дій - непростий. Маскуватися допомагає не до кінця опале листя, розповідають бійці.

"Це ми за цю посадку перейшли - це вже лінія небезпеки. Ми зараз ходимо поверху, але коли все зійде, то будемо ходити по окопу, він тут є. А в ту посадку ми ходимо лише понизу. Бо її періодично прострелюють", - говорить "Гарбуз", військовослужбовець бригади швидкого реагування НГУ.

Подекуди доводиться рухатися перебіжками - запросто можуть підстрелити.

"Будинков тут очень много где можно заховать и техніку, и самому спрятаться. У них там накопано много, и подвалов там много.

"Постреливают - виманивают наши основные огневые точки. Вычисляют их. Но мы на такие провокации не ведемся. Сами вичисляем их огневые точки", - говорить "Роджер", військовослужбовець бригади швидкого реагування НГУ.

Нещодавно супротивник провів ротацію. Нова зміна - досить агресивна.

"Те, кто были перед ихней ротацией - они вообще ничего не делали. А вот пару дней зашли другие и начались активные действия - тот же пример выманивание наших огневих точек", - говорить "Роджер", військовослужбовець бригади швидкого реагування НГУ.

Втім, під вогнем навіть краще, кажуть бійці. Тишу тут - не долюблюють.

"Це стреляють - це теж є небезпека. Тому що в той момент, коли вони не стріляють може бути таке, що працює їхня розвідка. І в день чи ніч коли вони не стріляють, от повна тиша - кожен боїться", - говорить "Гарбуз", військовослужбовець бригади швидкого реагування НГУ.

Проте останні кілька днів про затишшя не йдеться. Пішло загострення. На околицях сусіднього Новолуганського чули вибух мінометної міни. Періодично лінія фронту сповнюється гуркотом перестрілок.