19-летняя мать бросила избитого младенца ради свидания [ Редактировать ]
В Ривненской области в одном из общежитий соседи услышали плач ребенка и пришли на помощь. Как оказалось, 19-летняя мать закрыла младенца в комнате и ушла. Когда дверь открыли, обнаружили избитого малыша, который еле дышал. Об этом пишет "Корреспондент".
Никите еще нет и месяца. В закрытой комнате социального общежития его обнаружили с синяками, ссадинами и кровью на лице. На "скорой" в тяжелом состоянии Никиту доставили в реанимацию областной больницы, медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца.
Мать вернулась только на следующий день и объяснила: у сестры заболел ребенок и она ушла помогать лечить, а своего якобы и пальцем не трогала. А травмы у ребенка "от сквозняка".
Впоследствии полицейским она уже заявила, что у нее был стресс от постоянного детского крика и она оставила малыша и пошла на свидание. В соцобщежитии горе-мать прожила четыре дня, сказав, что ей негде жить с младенцем. Еще тогда у ребенка заметили небольшие синяки. Это зафиксировали с медиками, однако, что бьет именно мама - доказательств не было.
Впоследствии выяснилось, что у 19-летней девушки еще есть старший трехлетний сын, который находится в детском центре. Малышу сейчас уже лучше, хотя он нуждается в дообследовании, ведь есть подозрение на перелом костей черепа. Где его мать - неизвестно, поскольку в общежитии она больше не появляется.
Решается вопрос об отобрании детей у матери и лишении ее родительских прав. Оказалось, что мать уже стоит на учете у соцслужб, теперь же ей грозит тюремный срок до 5 лет.
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