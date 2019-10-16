Компания Meizu возвращается на рынок Украины сразу с двумя новыми смартфонами среднеценового и бюджетного сегментов Meizu Note 9 и Meizu M10, а также рядом привлекательных аксессуаров к ним.

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MEIZU M10

Первой была представлена модель MEIZU M10, которая ориентирована на молодежную аудиторию.

Новинка оснащена 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением HD+. Дисплей покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D.

Устройство содержит 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 с частотой 2,5 ГГц и GPU Mali-T880. Модели доступны в двух модификациях – 2 ГБ и 3 ГБ, но с одинаковым объемом внутреннего хранилища в 32 ГБ. Поддерживается возможность установки карт памяти емкостью до 128 ГБ.

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MEIZU M10 получил тройную фотокамеру. 13 МП модуль дополнен двумя 2 МП модулями. Фронтальная камера – 8 МП. Емкость батареи составляет 4000 мАч.

Работает MEIZU M10 под управлением чистой операционной системы Android 9. Устройство доступно в продаже с 11 октября по цене 3999 грн. Новинка предлагается в нескольких расцветках корпуса: черной, синей и красной.

MEIZU Note 9

MEIZU Note 9 производитель позиционирует, как смартфон для любителей мобильной фотографии. Устройство оснащено двойной камерой на задней панели.

Главный модуль выполнен на базе 48 МП фотосенсора и светосильного объектива с диафрагмой f/1.7. Вспомогательный 5 МП сенсор предназначен для эффекта боке. Фронтальная камера получила 20-мегапиксельный сенсор и объектив с диафрагмой f/2.0.

Смартфон MEIZU Note 9 обладает 6,2-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ (2244х1080 пикселей) и небольшим каплеобразным вырезом под фронтальную камеру.

Внутри интегрирован производительный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 675 с графическим ядром Adreno 612 (2 ГГц) и 4 ГБ оперативной памяти. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти.

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка mCharge с передачей 18 Вт энергии.

Работает новинка под управлением операционной системы Android 9, поверх которой установлена оболочка Flyme7. В продаже устройство доступно в черном цветовом решении корпуса. Рекомендуемая цена MEIZU Note9 – от 5299 грн.

Аксессуары

Помимо смартфонов, на мероприятии представили еще некоторые фирменные аксессуары Meizu.

Проводные наушники Meizu EP3C Earbud рассчитаны на подключение не к стандартному 3,5-миллиметровому порту, а к разъему USB-C. Стоимость наушников Meizu EP3C Earbud составляет 399 грн.

Беспроводные наушники Meizu POP2 доступны в Украине уже некоторое время. Это трендовое направление, когда вкладыши не соединены между собой проводами и поставляются в комплекте со специальным боксом, где они не только хранятся, но и заряжаются. Рекомендуемая стоимость беспроводных наушников Meizu POP2 — 1999 грн.

Также представили адаптер Meizu HiFi DAC Headphone Adapter. Он позволит подключить обычные наушники с 3,5-миллиметровым джеком к разъему USB-C смартфона. Основным чипом является Cirrus Logic CS43131. Модель допускает подключение в том числе высокоомных (до 600 Ом) наушников.

Официальная стоимость адаптера Meizu HiFi DAC Headphone Adapter на украинском рынке — 499 грн.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, что ранее эксперты составили рейтинг лучших смартфонов 2019 года. В то же время "мертвая" марка смартфнов возращется на рынок.