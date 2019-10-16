Генеральный продюсер телеканала Newsone Василий Голованов выступил перед членами комитета Верховной Рады по свободе слова. Трансляцию 16 октября вел телеканал Newsone.

В первую очередь Голованов поблагодарил народных депутатов за их согласие заслушать обращение телеканала.

"Мы неоднократно в эфире обсуждали вопрос свободы слова и приглашали представителей всех политических сил, в том числе Слуги народа, которая сейчас доминирует в парламенте", - отметил он.

С его слов, спутниковая лицензия, которой хотят лишить Newsone, ставит под угрозу существование телеканала и его работу.

"А это 419 членов коллектива телеканала Newsone: журналистов, редакторов, дизайнеров и других сотрудников, которые могут остаться без работы. Это 419 человек, которые являются патриотами своего государства, выполняют свою работу и ни в одном моменте не нарушили законы Украины", - объяснил журналист.

Он напомнил, что Зеленский 16 октября подписал изменения в закон о Нацсовете по ТВ, которыми было продлено право работать действующему составу госоргана.

"У меня есть сомнения касательно легитимности решений, принятых до этого момента, поскольку закон обратной силы не имеет", - уточнил Голованов.

Генпродюсер также обратился к народным депутатам и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"С этого момента это ваш Нацсовет, сегодня вы подписали этот закон, а потому несете ответственность за деяния членов совета", - подчеркнул он.

Голованов уточнил, что во время внеплановой проверки было обращено внимание лишь на высказывания гостей телеканала в прямом эфире.

"Если у вас есть замечания с точки зрения закона к кому-то из гостей, то я думаю, что должны быть претензии к указанному лицу, а не к телеканалу. А если со стороны правоохранителей никаких заявлений к гостям канала нет, то на каких основаниях тогда обвиняют в нарушении закона телеканал?" - поинтересовался журналист.

Он подчеркнул, что опекается каждым сотрудником телеканала и пытается создать максимально комфортные условия работы.

"Если человек на рабочем месте чувствует давление со стороны праворадикалов, которые приходят под окна и устраивают файершоу, когда есть давление от государственной машины в виде решений Нацсовета и создания временной следственной комиссии, то это все становится кирпичами, которые не создают стену защиты для журналиста, а падают на голову", - резюмировал Голованов.

Генпродюсер призвал новый состав Нацсовета по ТВ пересмотреть решение своих предшественников и аннулировать иск в суд о лишении телеканала лицензии.