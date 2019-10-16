Дев'ять років у повній ізоляції. У Нідерландах знайшли родину, яка з 2010 року не виходила з будинку. Чи утримували людей силоміць? Чи були вони членами якоїсь секти? Усі деталі цієї загадкової історії - в матеріалі Тетяни Логунової.

Руйнерволд тихе й мальовниче село за дві години їзди від Амстердама. Обабіч, подалі від інших маєтків, невелике господарство будинок, город і загін для свійських тварин. Саме тут, у повній ізоляції від зовнішнього світу, роками жила ціла родина батько і п'ятеро дітей.

Про загадкову сім'ю із Руйнерволда дізналися від одного з її членів. Кілька днів тому в місцевому барі раптом з'явився молодий чоловік. Немитий, з бородою й довгим волоссям, одягнений у старі речі. Назвався Яном, замовив пиво й попросив бармена про допомогу. Він розповів, що втік із місцевої ферми. І що там, разом із ним, живе родина, яка 9 років не виходила на вулицю.

На місце одразу прибула поліція. У названому чоловіком будинку правоохоронці справді знайшли замкнену кімнату. У крихітному приміщенні жили прикутий до ліжка батько і його дорослі діти. Віком від 16 до 25 років.

"Ми перевезли людей до притулку. Наразі про них дбають. Ми чекаємо, що вони розкажуть нам свою історію", - говорить Наталі Шубарт, представниця поліції.

Поліція вже заарештувала чоловіка, який винаймав ферму. Це громадянин Австрії, який свого часу переїхав до Нідерландів. У Руйнерволді він не жив, але навідувався до села кілька разів на тиждень, щоб погодувати замкнених людей. Його роль у всій цій історії поки що незрозуміла. Чи утримував він людей силоміць? Чи всі вони належали до якоїсь секти? Деякі ЗМІ, наприклад, уже повідомили, що замкнена в будинку родина нібито добровільно чекала кінця світу.

"Ми ще повинні встановити, що люди робили в будинку. Дуже багато запитань і жодної відповіді. Триває розслідвування", - говорить Наталі Шубарт, представниця поліції.

Допомогти поліції не можуть і місцеві. Усі ці роки вони навіть не здогадувалися, що по сусідству мешкає ціла родина.

"Ми взагалі нічого не знали про цю родину, про її існування. Дізналися лише вчора", - говорить Райндер Сміт, місцевий житель.

"Ми живемо неподалік від цього будинку. І завжди бачили там тільки одного чоловіка, час від часу він там щось ремонтував. Ми й гадки не мали, що там відбувається".

Чоловік, який навідував відлюдьків, ні з ким не спілкувався, розповідають місцеві жителі.

"У нас із ним не було жодних контактів. Він жив ізольовано. Заходив на територію й одразу ж замикав ворота", - говорить Ролі ван Дійк, місцева жителька.

Журналісти вже знайшли в соцмережах профіль хлопця, який втік із ферми і розповів про свою родину. У 2010 він повідомив, що переїхав до Руйнерволда. Потім дев'ять років нічого не постив. Аж ось улітку на сторінці з'явилося кілька фото нічного села. І це тільки додало нових запитань до історії родини з Руйнерволда.