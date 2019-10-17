СБУ затримала учасника загону бойовиків "Зоря" [ Редактировать ]
Бойовика який обстрілював луганський аеропорт затримали співробітники СБУ. Найманця схопили на лінії розмежування коли той намагався виїхати до окупованого Донецька.
Чоловік уродженець Харкова, до лав терористичного загону "Зоря" вступив у серпні 2014, там пройшов вишкіл. Слідчі встановили, що посіпака перебував у складі артилерійського розрахунку, брав участь у обстрілах летовища та цивільних об'єктів. Його взяли під варту.
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