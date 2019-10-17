Школярі забили до смерті безхатченка [ Редактировать ]
На Одещині двоє школярів убили безхатченка. Місцеві жителі шоковані, адже підліткам виповнилось лише дванадцять років. Далі - усі подробиці цієї кримінальної історії.
Все сталося в місті Біляївка на Одещині. Тіло безхатченка, а це був чоловік п'ятдесяти шести років, знайшли в місцевому сквері: з проломленим черепом. Уже наступного дня поліція встановила ймовірних убивць. Ними виявилися двоє дванадцятирічних хлопців. Вони скоїли злочин заради розваги, кажуть правоохоронці.
"Побачивши, як він риється у сміттєвому баку, підлітки вирішили пожартувати. Деякий час вони переслідували чоловіка, закидали його камінням та палками, а коли той впав, залишили та сховались геть", - говорить Олег Бех, начальник ГУНП в Одеській області.
Підлітки вже дали свідчення. Обидва з неблагополучних родин: батьків неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.
Рідні безхатченка кажуть - він був доброю та спокійною людиною.
"Ни у кого не укладывается в голове, как такое могло произойти, и что это сделали такие несовершеннолетние дети то, что это произошло - это шок, шок для всей Беляевки".
У поліції зауважують: обидва підозрювані ще не досягли чотирнадцяти років. Саме з цього віку в Україні людину можуть притягати до кримінальної відповідальності. Тож якщо суд визнає їх винними - найімовірніше, хлопців відправлять до спеціалізованого інтернату.
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