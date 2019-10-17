За зйомки на території України іноземцям відшкодують до 25 відсотків витрат

Президент України підписав указ, який надає підтримку іноземним кіновиробникам. Компанії, які зніматимуть фільми за творами українських авторів, або на тему збройного конфлікту в Україні, отримають пільги.

Також за зйомки на території України іноземцям відшкодують до 25 відсотків витрат.

На думку авторів закону, це допоможе залучити потужні інвестиції в галузь і розвиватиме українську інфраструктуру кіновиробництва.