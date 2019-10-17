Президент України підписав указ про підтримку іноземних кіновиробників [ Редактировать ]
Президент України підписав указ, який надає підтримку іноземним кіновиробникам. Компанії, які зніматимуть фільми за творами українських авторів, або на тему збройного конфлікту в Україні, отримають пільги.
Також за зйомки на території України іноземцям відшкодують до 25 відсотків витрат.
На думку авторів закону, це допоможе залучити потужні інвестиції в галузь і розвиватиме українську інфраструктуру кіновиробництва.
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